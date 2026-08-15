VIDEO: Ilie Bolojan, huiduit la Constanţa, de Ziua Marinei

Huiduieli și fluierături s-au auzit în timpul discursului susținut de premierul interimar Ilie Bolojan la manifestările de Ziua Marinei de la Constanţa.

„Dragi români, sunt aici în semn de respect faţă de Marina Română. Într-o vreme în care securitatea la graniţa de est nu mai este un fapt împlinit, într-o vreme în care navigaţia sigură prin Marea Neagră este o miză zi de zi şi nu o certitudine, dotările pe care le au la dispoziţie Forţele noastre Navale, curajul şi profesionalismul acestora contează mai mult ca oricând. Marina noastră nu este doar o instituţie care formează oameni şi caractere”, a declarat Ilie Bolojan, la Constanţa.

În momentul în care Bolojan a început să vorbească, o parte a mulțimii a început să îl huiduie și să îl fluiere, potrivit imaginilor publicate de ziarul local Ziua Constanța.

Printre scandările auzite s-au numărat: „Du-te la București”, „Aplaudați marinarii, Bolojan, acasă”.

Premierul și-a continuat discursul și a vorbit despre importanța Marinei Române.

„Marina noastră este şi o promisiune, o promisiune că în aceste vremuri, oricât ar fi de tulburi apele în jurul nostru, România îşi va apăra graniţele, nu doar cele pe care le vedem pe hărţi, ci şi cele pe care le simţim atunci când valurile mării se sparg la ţărm, o promisiune că ne vom apăra oamenii şi investiţiile din Marea Neagră şi o promisiune că vom apăra dreptul nostru de a naviga liberi în Marea Neagră şi pe mările lumii”, a mai transmis premierul.

Nu este prima dată când Ilie Bolojan este huiduit la evenimente publice. Premierul, demis pe 5 mai, în urma moțiunii de cenzură PSD-AUR, a fost huiduit și în august 2025, la Constanța, de Ziua Marinei.