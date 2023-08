VIDEO. Imaginile prostiei istorice în Rusia. Preoții ortodocși sfințesc statuia lui Stalin, dictatorul care a vrut să distrugă Biserica

Preoții ortodocşi care au sfinţit recent în Rusia o statuie a dictatorului sovietic Stalin, în cadrul unui eveniment public, au acţionat fără ”binecuvântarea” sau aprobarea superiorilor lor, relatează AFP și Stiripesurse.

Pe 15 august, o statuie înaltă de opt metri a fostului lider sovietic a fost inaugurată în faţa unei fabrici din oraşul Velikie Luki, din regiunea Pskov (vest), în prezenţa reprezentanţilor Partidului Comunist local.

Potrivit imaginilor video publicate în presa rusă, la ceremonie au participat preoţi ortodocşi, iar unul dintre ei a stropit cu apă sfinţită statuia lui Stalin, despre care se ştie că a ordonat masacrul a mii de preoţi şi persecutarea Bisericii.

Într-un comunicat publicat joi, dieceza locală, de pe lângă Patriarhia Moscovei, a declarat că aceşti clerici au participat la eveniment ”fără binecuvântarea sau acordul” superiorilor lor.

”Acţiunile şi declaraţiile lor nu exprimă poziţia conducerii Bisericii Ortodoxe Ruse şi reflectă doar propriile opinii şi convingeri”, a spus dieceza, adăugând că a fost lansată o ”inspecţie” care îi vizează.

La putere între sfârşitul anilor 1920 şi 1953, Iosif Stalin a instituit un regim totalitar în Uniunea Sovietică care a făcut milioane de morţi.

Zeci de mii de preoţi ortodocşi au fost executaţi sau deportaţi în gulag această perioadă. Mii de biserici şi monumente religioase au fost, de asemenea, distruse din ordinul lui.

În 1943, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Stalin a reînfiinţat Biserica rusă, reprimată după Revoluţia bolşevică din 1917, permiţând din nou alegerea unui patriarh, aflat însă sub controlul strict al serviciilor secrete.

În Rusia, dictatorul se bucură de o amintire ambivalentă, întreţinută de Kremlin, care îl prezintă ca fiind părintele victoriei sovietice asupra naziştilor din 1945. Monumente în memoria sa există în ţară, însă sunt rare.

Kremlinul nu neagă represiunile sovietice, însă le minimalizează, prezentându-le ca pe o tragedie fără un adevărat vinovat.

With an Orthodox priest blessing a large newly erected statue of Stalin in the Pskov region of 🇷🇺, history of the country is really taking a tragic turn. Tens of millions of Russian were killed by this brutal dictator, including many thousands of priests. pic.twitter.com/qWEZj4zMyQ