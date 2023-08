VIDEO. Înaltul reprezentant al UE condamnă atacul cu rachetă rus ”laș și deliberat” asupra teatrului din Cernigău

Înaltul reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru Afaceri Externe, Josep Borrell, a condamnat ”ferm” atacul cu rachetă rus ”laş şi deliberat” asupra unui teatru din oraşul Cernigău, în nordul Ucrainei, soldat cu moartea a 7 civili şi cu circa 150 de răniţi, transmite duminică, 20 august, EFE, citat de Agerpres.

”Condamnăm ferm încă un atac rus laş şi deliberat la Cernigău, îndreptat împotriva unei universităţi şi a unui teatru, care a provocat moartea a cel puţin şapte civili, inclusiv copii, şi a făcut numeroşi răniţi”, a transmis Borrell pe contul său de pe reţeaua de socializare X (fostul Twitter). ”Acum, ca întotdeauna, suntem alături de Ucraina”, a adăugat el.

Strongly condemn yet another cowardly and deliberate Russian strike on #Chernihiv targeting a university and a theatre, causing the death of at least 7 civilians, including children, leaving many more injured.

Now, as always, we #StandWithUkraine

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 20, 2023