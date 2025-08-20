Tinerii cer salarii decente, restul „să-l facă Guvernul”

Rata șomajului în rândul tinerilor din Republica Moldova rămâne alarmant de ridicată: un sfert dintre cei cu vârste între 15–34 de ani nu lucrează și nici nu sunt implicați în educație, cursuri sau formare profesională — sunt clasificați drept NEET (Not in Employment, Education or Training). Acest segment reprezintă aproximativ 139.500 de tineri, majoritatea fiind femei.

Pentru tinerii activi pe piața muncii, situația este la fel de dificilă: doar 38,7% dintre cei între 15–34 ani sunt angajați; un procentaj considerabil mai scăzut față de media UE. Situația este cu atât mai gravă în mediul rural, unde tinerii sunt de două ori mai predispuși să lucreze informal: peste 50% dintre bărbații din grupa 15–24 ani și circa 35% dintre femei lucrează în negru.

De la începutul anului 2025, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a reușit să plaseze 11.047 de persoane în câmpul muncii, dintre care aproape 3.742 au fost tineri — 1.107 în vârsta de 16–35 de ani. Aceste cifre arată eforturi reale în lupta contra șomajului, dar proporțiile rămân mici în contextul zecilor de mii de tineri NEET.

În mediul rural, unde șomajul tinerilor este extrem de ridicat și locurile de muncă formale insuficiente, tinerii aleg adesea munca la negru — o soluție pe termen scurt, dar care subminează securitatea și drepturile muncitorilor. Munca informală, mai frecvent întâlnită în agricultură, construcții și comerț, scapă de reglementări și contracte — fenomen ce perpetuează precaritatea.

De fapt, doar aproximativ 63,3% din locuitorii urbani sunt ocupați, în timp ce în mediul rural rata scade la 51,5%. În plus, 11,9% din angajați doresc să își schimbe locul de muncă din cauza salariului insuficient.