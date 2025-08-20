Justiția sub presiune: între reforme și amenințări cu moartea

Justiția din Republica Moldova trăiește astăzi între două extreme: reforme necesare și amenințări care pun în pericol însăși independența magistraților. Livia Mitrofan, membră a Consiliului Superior al Magistraturii și prima judecătoare care a trecut cu succes testul de integritate Pre-Vetting, recunoaște că sistemul are nevoie de „oleacă de stabilitate” pentru a recâștiga încrederea oamenilor, după ani de epurări și controale severe.

Mitrofan a demonstrat prin fapte că schimbarea este posibilă, creând un grup de magistrați specializați în dosarele grele de corupție. Printre acestea se numără și cazul răsunător al bașcanului Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată la șapte ani de închisoare. Dosarele de acest calibru arată că justiția începe, timid, să lovească acolo unde până nu demult domnea impunitatea.

Dar odată cu aceste pași înainte, au apărut și reacții violente. Mitrofan, alături de colega sa Ana Cucerescu, a primit amenințări cu moartea, hărțuiri online și mesaje cu imagini macabre. Este dovada clară că lupta împotriva corupției deranjează și că interesele obscure nu se dau în lături de la intimidare și teroare psihologică.

CSM și Poliția investighează aceste presiuni, însă rămâne întrebarea: cât de protejați sunt, în realitate, magistrații care îndrăznesc să înfrunte corupția? Și cât de departe sunt dispuși să meargă cei care își pierd privilegiile odată cu reformele?

Mitrofan avertizează că viitorul justiției depinde nu doar de curajul unor oameni, ci și de consolidarea reformelor începute. Fără rezultate concrete și fără un sistem care să-și apere propriii judecători, Republica Moldova riscă să piardă din nou teren în fața corupției și neîncrederii.