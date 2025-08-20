Marco Rubio: Fără garanții de securitate, Rusia va invada din nou Ucraina

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, a declarat că unul din elementele esențiale ale oricărui acord de încheiere a războiului dintre Rusia și Ucraina este asigurarea faptului că Ucraina are certitudinea că „nu va mai fi niciodată invadată”, scrie TVP World.

Comentariile lui Rubio, făcute la doar câteva ore după ce președintele Donald Trump s-a întâlnit cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski, și cu alți lideri europeni pentru discuții privind încheierea războiului din estul Ucrainei, arată o recunoaștere tot mai clară la Washington că orice acord de pace va eșua dacă nu va fi susținut de garanții de securitate viabile pentru Ucraina.

Rusia s-a opus în mare parte aderării Ucrainei la NATO, respingând ideea ca țara să facă parte din alianțe militare cu state străine și refuzând prezența trupelor țărilor membre NATO pe teritoriul ucrainean.

Aceste condiții, coroborate cu reticența Statelor Unite de a oferi garanții solide de securitate, au avut potențialul de a torpila orice acord de pace sau de încetare a focului, pentru că Kievul consideră că, fără aceste garanții, Rusia ar invada din nou pentru a desființa Ucraina ca stat suveran.

Însă, după discuțiile purtate de Trump și Putin vineri în Alaska, respectiv după summitul de luni de la Washington, Rusia pare să fi acceptat că Ucraina trebuie să aibă anumite garanții de securitate. În același timp, politica Washingtonului pare să se fi schimbat în direcția sprijinirii acestor garanții cu greutatea sa politică și, posibil, militară.

„Cred că toată lumea înțelege că unul dintre elementele-cheie pentru a ajunge la acest (acord de pace) este ca Ucraina să se simtă în siguranță mergând înainte”, a spus Rubio pentru Fox News.

„În esență, ei trebuie să creadă că, la finalul acestui război, se află într-o poziție în care nu vor mai fi invadați niciodată”, a continuat Rubio.

Deși rămâne neclar sub ce formă vor fi oferite aceste garanții, în timpul summitului Trump a promis „o securitate foarte bună, o protecție foarte bună” și nu a exclus trimiterea de trupe americane pe teren, în Ucraina, ca parte a unei forțe de menținere a păcii.

Aceasta marchează o posibilă schimbare de politică a SUA, având în vedere că anterior președintele american exclusese desfășurarea de trupe americane.

Rubio a adăugat că Ucraina ar trebui să fie liberă să formeze alianțe militare.

„Uitați, orice țară suverană din lume are dreptul de a intra în alianțe de securitate cu alte țări”, a spus Rubio.

„Știți, nu e vorba doar de NATO. Avem asemenea alianțe cu Coreea de Sud. Le avem cu Japonia, iar și alte țări au între ele astfel de acorduri. Și cred că toată lumea ar recunoaște acest lucru, inclusiv – pentru prima dată, apropo – partea rusă, sub presiunea președintelui Trump sau, să spunem, la sugestia lui: că de fapt o Ucraină post-conflict are dreptul de a intra în acorduri de securitate cu alții”, a conchis înaltul oficial american.