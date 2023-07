VIDEO. Incendiu devastator la un azil de bătrâni: 6 morți și 80 de răniți

Cel puțin 6 persoane au decedat și aproximativ 80 au fost rănite și au ajuns la spital în urma unui incendiu care a izbucnit într-un azil de bătrâni din Milano, anunță jurnaliștii italieni.

ANSA a dezvăluit faptul că incendiul a izbucnit joi, în jurul orei 11.20 GMT. Numeroși pompieri au intervenit la fața locului.

Serviciile regionale de urgență, citate de agenția AGI, au afirmat că 81 de persoane au fost spitalizate, dintre care două în stare critică.

Cauza producerii incendiului devastator urmează să fie stabilită de pompieri.

🔴 #Milano, ore 1:20 #7luglio #incendio in casa di riposo in via dei Cinquecento. 6 persone decedute, numerosi intossicati ricoverati in ospedale. Decine le persone salvate dai #vigilidelfuoco che hanno immediatamente evacuato la struttura. Accertamento cause in corso pic.twitter.com/I8nJCxeSIM

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 7, 2023