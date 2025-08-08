Politică

PAS susține că sesizarea prin care a cerut CEC să interzică folosirea denumirii partidului la proteste „a fost interpretată incorect”

Partidul Acțiune și Solidaritate califică drept „falsă” interpretarea contestației pe care a înaintat-o la Comisia Electorală Centrală, solicitând CEC să interzică Partidului „Inima Moldovei” să utilizeze numele și simbolurile PAS „într-un mod negativ, atât în campania electorală, cât și în timpul protestelor”.

„Această acțiune a depășit însă limitele unei manifestări democratice pașnice, transformându-se într-o campanie coordonată de denigrare politică, prin utilizarea abuzivă a mărcii înregistrate „/pas/”, definită cu titlu exclusiv de Partidul Acțiune și Solidaritate.

Simbolul protejat a fost utilizat în mod ostentativ și fără consimțământul titularului, fiind afișat pe bannere și placarde ce conțineau mesaje defăimătoare precum „/pas/ fură, noi plătim” sau „Газовая мафия = /pas/ + EGC”.

Considerăm că aceste mesaje sunt formulate cu rea-credință și fără a avea suport probatoriu.

Dimpotrivă, aceste mesaje au ca scop clar discreditarea formațiunii PAS, afectând grav imaginea și reputația acesteia în ochii electoratului”, se precizează în sesizarea PAS către CEC.

