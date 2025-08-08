AUR: „Guvernarea de la Chișinău folosește minciuna și manipularea pentru a-l denigra pe George Simion și AUR”

Guvernarea de la Chișinău recurge din nou la intoxicări și manipulări grosolane, încercând să asocieze numele și acțiunile grupului criminal Șor, susținut de Moscova, cu Alianța pentru Unirea Românilor și cu George Simion, președintele partidului.

Este o campanie de denigrare, construită cu intenție politică, bazată pe insinuări și „dezvăluiri” scoase din context, din anchete care nu au nicio legătură cu AUR. Scopul real este evident: compromiterea celui mai mare partid politic din România și o ingerință directă și continuată în procesul politic și electoral din țara noastră.

Nu este prima oară când guvernarea de la Chișinău, prin intermediul poliției și altor structuri, lansează asemenea falsuri. Anterior, aceleași instituții au „informat” public că grupuri organizate de susținători ai partidului Șor ar fi intenționat să participe la un miting AUR – o minciună sfruntată, bazată exclusiv pe „informații” fabricate de aparatul polițienesc.

AUR nu are și nu va avea nimic în comun cu Ilan Șor, cu vehiculele sale politice din Republica Moldova sau cu rețelele de corupție pe care acesta le-a construit. Încercarea de a lega numele nostru de acest individ este o insultă la adresa miilor de unioniști din stânga Prutului care, de peste trei decenii, luptă pentru întregirea națională.

Cerem guvernării Republicii Moldova ca, mai ales în acest context electoral, să se ocupe de ceea ce contează cu adevărat: asigurarea unui nivel de trai decent pentru cetățenii săi, combaterea corupției reale și protejarea intereselor naționale.

Încetați să mai căutați dușmani imaginari peste Prut, pentru că aici, în România, nu există dușmani ai Republicii Moldova – ci doar frați români.