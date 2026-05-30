A murit mama lui Vladimir Plahotniuc: Acesta a fost prezent la înmormântare

Mama fostului lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, a decedat. Fostul politician a participat la ceremonia de înmormântare, care a avut loc la Cimitirul Doina din Chișinău.

Informația a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Olga Baciu.

Ceremonia de înmormântare a avut loc miercuri, 27 mai.

Amintim că, pe 22 aprilie, fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 de ani închisoare. Totodată, acesta este obligat să achite, în contul statului, suma de 60 de milioane de dolari – valoarea prejudiciului cauzat.