VIDEO. Incendiu puternic la un zgârie-nori din Dubai

În această dimineață, un puternic incendiu a izbucnit la o clădire cu 35 de etaje din Dubai, lângă Burj Khalifa.

Este vorba despre clădire rezidențială de 35 de etaje din centrul orașului, care face parte dintr-o serie de turnuri construite de către Emaar, considerat cel mai mare dezvoltator imobiliar din lumea arabă, transmite Digi24.

Incendiul a izbucnit în timpul nopții și fost stins până dimineața.

A strong fire is raging in the center of Dubai in the Downtown area. Emaar’s high-rise building is on fire. pic.twitter.com/1VmGUGv83M

