VIDEO. Incendiu puternic pe un şantier de construcţii din Sevastopol: Cel puțin 7 persoane au murit

Cel puţin şapte persoane au murit într-un incendiu în Crimeea, după ce flăcările au cuprins barăcile modulare care adăposteau muncitorii de pe un şantier de construcţii din Sevastopol, au anunţat joi, 2 februarie, dimineaţa autorităţile, relatează Reuters.

Doi muncitori au fost spitalizaţi.

Agenţia de ştiri de stat TASS afirmă că incendiul, care a izbucnit în timpul nopţii la periferia oraşului Sevastopol, a fost rezultatul unui scurtcircuit al unui aparat electric.

A two-story construction module caught fire in occupied #Sevastopol, #Crimea. The fire took place on an area of 200 square meters. Five people died. pic.twitter.com/VWakU9QfJl

— NEXTA (@nexta_tv) February 2, 2023