VIDEO. Intoxicație alimentară la o tabără din Soroca. „După evenimentele de dimineață am mobilizat tot activul taberei pentru a depista care e motivul”

Mai mulți copii, care era în vacanță la tabăra „La Dumbrava” din satul Volovița, Soroca, acuzau în această dimineață dureri de burtă și votimau. Despre acest lucru au relatat părinții celor mici pentru Observatorul de Nord, transmite Nordnews.

Ulterior, presa locală s-a deplasat la fața locului pentru a afla care-i situația, iar directorul Veaceslav Ursu a declarat inițial că părinții aduc mâncare copiilor din tabere, în ciuda faptului că au fost avertizați că acest lucru este interzis.

„Cu părere de rău vreau să vă anunț că s-au iscat unele probleme. Una dintre cele mai mari probleme o am cu părinții. Aduc mâncare, chiar dacă este interzis”.

După reacțiile și comentariile părinților, administația taberei a făcut un control și a depistat mai multe produse interzise în tabără, aduse de părinți.

„După evenimentele de dimineață am mobilizat tot activul taberei pentru a depista care e motivul. Mobilizând echipa am depistat o mulțime de produse care sunt categoric interzise: produse lactate, ciocolate, bomboane, băuturi carbogazoase, fără vreun termen de valabilitate indicat. De fiecare dată când am făcut ședințe am zis că aceste produse sunt categoric interzise. Îmi pare foarte rău că părinții nu se luptă pentru sănătate, ci dimpotrivă. Personalul a găsit și 30 de ouă fierte”, a mai adăugat Veaceslav Ursu.

Șeful Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSA), Tudor Moraru, a declarat că 5 minori s-au intoxicat.

„În după amiaza zilei de astăzi, împreună cu specialiștii de la sănătate publică, au fost prelevate probe de la mâncarea de la tabăra pentru copii. Suntem în așteptarea rezultatelor, orientativ vor fi gata în 24/48 ore. Cu intoxicații s-au ales cinci minori, cu vârsta de până la 15 ani. Starea lor este satisfăcătoare, nu au avut febră, au fost consultați de medical taberei, nu au fost internați la spital. Aceștia se află în continuare la tabără. Preliminar, credem că s-au intoxicat de la mâncarea și băuturile carbogazoase aduse de părinți. Aceștia au adus de acasă sucuri, bomboane, cipsuri. Toate acestea au fost luate și depozitate de către directorul taberei”, a declarat Moraru.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!