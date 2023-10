VIDEO. Israelul publică imagini cu atacul asupra spitalului din Gaza și susține că teroriștii și-au bombardat propriii cetățeni

Forțele de apărare israeliene au publicat imagini prin care susțin că racheta care a lovit spitalul din Fâșia Gaza a plecat chiar de pe teritoriul enclavei. Filmarea arată o rachetă care a explodat chiar la ora la care spitalul a fost lovit. Oficialii israelieni susțin că gruparea teroristă își bombardează propriii cetățeni, transmite Digi24.ro.

Armata israeliană a revenit cu mai multe explicații pentru tragedia de la spitalul din Gaza. A folosit imagini înregistrate de diverse surse în momentul exploziei și puțin înainte de aceasta, pentru a demonstra că racheta a plecat de pe teritoriul Fâșiei Gaza, dintr-o zonă în care susține că este folosită de Jihadul Islamic.

Concret, armata israeliană susține că racheta a fost lansată de Jihadul Islamic, a doua organizație teroristă din teritoriul palestinian, și că ar fi căzut din greșeală pe spital. Publică inclusiv imagini ca să demonstreze că nu are nicio legătură atacul spitalului, deși teroriștii dau vina pe Israel. Oficialii israelieni susțin că ținta era, de fapt, Israel, însă a deviat de la traseu și astfel a lovit unitatea medicală unde erau și pacienți, dar și palestinieni care au rămas fără case, în urma bombardamentelor din ultimele 12 zile și se adăposteau acolo.

RAW FOOTAGE: A rocket aimed at Israel misfired and exploded at 18:59—the same moment a hospital was hit in Gaza. pic.twitter.com/Kf5xJazSap

— Israel Defense Forces (@IDF) October 17, 2023