VIDEO. Kilauea – unul dintre cei mai activi vulcani ai planetei a erupt

Vulcanul Kilauea din arhipelagul american Hawaii, unul dintre cele mai active de pe planetă, a erupt miercuri, 7 iunie, a anunţat US Geological Survey, relatează CNN, citat de agenția News.ro.

Imaginile arată că în inima vulcanului au apărut crăpături, care se activează în mod regulat, cu aglomerări de lavă topită ţâşnind din lacul situat pe fundul craterului. Vulcanologii au numit această erupţie „dinamică”.

„Nivelurile ridicate de gaze vulcanice reprezintă principala preocupare, deoarece acest risc poate avea efecte pe o distanţă mare din cauza vântului”, a menţionat USGS. Nivelul de alertă pentru Kilauea a fost ridicat la roșu pentru „avertizare”, a transmis agenția.

Kīlauea volcano IS erupting. The @USGSVolcanoes Hawaiian Volcano Observatory at about 4:44 a.m. HST Wednesday detected the glow of erupting lava within Halemaʻumaʻu crater in Kīlauea’s summit caldera, within Hawai‘i Volcanoes National Park. 1/2

— Hawaii EMA (@Hawaii_EMA) June 7, 2023