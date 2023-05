VIDEO. Kremlinul îi acuză pe ucraineni că au încercat să îl asasineze pe Vladimir Putin

Recent, o înregistrare video, a apărut pe rețelele de socializare rusești arată o coloană de fum deasupra Kremlinului, autoritățile ruse afirmând că forțele armate ucrainene au încercat să îl asasineze pe Vladimir Putin într-un atac cu dronă, relatează Reuters. Ulterior a apărut și o filmare cu momentul în care ceea ce pare a fi o dronă explodează fix deasupra Kremlinului, potrivit Hotnews.

Înregistrarea video a fost filmată în timpul nopții a fost distribuită miercuri dimineața pe un grup de Telegram al locuitorilor unui cartier aflat de cealaltă parte a râului Moskva față de Kremlin, fiind ulterior preluată de presa de stat rusă.

🤔According to Russian media, two drones crashed close to the Kremlin. The Kremlin asserts that they stopped an attack by the Kyiv regime. Telegram channels shared recordings that display smoke over Moscow. pic.twitter.com/a7wCRZzaD6

