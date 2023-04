VIDEO. Liderul separatiștilor din Donețk, Denis Pușilin, susține că a vizitat orașul Bahmut

Denis Pușilin, liderul autoproclamatei Republici Populare Donețk, a anunțat luni, 10 aprilie, că a vizitat orașul Bahmut, aflat pe linia frontului, unde se dau lupte crâncene de luni de zile. Șeful separatiștilor din regiunea pe care Rusia susține că a anexat-o, împreună cu alte trei zone ucrainene, susține că forțele Moscovei au obținut câștiguri semnificative în Bahmut, notează The Moscow Times.

Bătălia pentru Bahmut este cea mai lungă și mai sângeroasă din ofensiva Rusiei, iar orașul a căpătat o importanță simbolică uriașă, chiar dacă analiștii spun că are o valoare strategică mică.

Denis Pușilin, șeful instalat de Rusia la conducerea regiunii Donețk din estul Ucrainei, a postat pe Telegram o înregistrare video cu el în orașul puternic distrus.

”Aici este Artyomovsk al nostru”, a spus Pușilin, folosind numele din epoca sovietică pentru Bahmut, denumire folosită în mod uzual de ruși pentru orașul aflat în ruine după luni de lupte aprige.

”Este eliberat de wagneriți”, a mai adăugat el, făcând referire la grupul de mercenari Wagner, care este vârful de lance al luptei Rusiei în orașul minier.

Clădiri distruse și ruine pot fi văzute în fundal, în spatele lui Pushilin, care purta o cască de camuflaj.

The head of the so-called DPR, Denis Pushilin, arrived in #Bakhmut and said that Russia is “liberating” the town while the Ukrainian military is destroying it to the ground. #RussianWarCrimes #StopRussianAggression pic.twitter.com/nV9l4NAnHx

— UkraineWorld (@ukraine_world) April 10, 2023