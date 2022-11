VIDEO. Locul care a devenit simbol al „nebuniei” rușilor: Ce au găsit militarii ucraineni pe aerodromul Ciornobaiivka de lângă Herson

La Ciornobaiivka, pe aerodromul de lângă orașul Herson, ucrainenii au reușit numeroase atacuri de succes unul după altul împotriva rușilor, atacuri devenite un simbol și subiect de glume față de insistența rușilor de a reveni în același loc greu de apărat. Acum, după retragerea rușilro din Herson, ucrainenii au filmat din dronă ce au găsit pe aerodromul de la Ciornobaiivka, transmite Hotnews.

Prima mare lovitură dată de ucraineni a fost în 7 martie. Atunci ucrainenii anunțau că peste noapte au lansat un atac asupra aerodromului în care au reușit să distrugă 30 de elicoptere. Estimarea ucrainenilor a fost una exagerată, dar la scurt timp după informații păe canale independente confirmau întradevăr că a avurt loc un atac în care numeroase aeronave și vehicule rusești au fost avariate pe aerodrom.

După acel moment, rușii au tot revenit pe aerodrom, au adus noi echipamente militare și aeronave, însă ucrainenii i-au tot atacat în mod repetat.

Acest „ping-pong” între atacurile ucrainene și revenirile rușilor pe aerodrom a dus la apariția unui curent umoristic pe rețelele sociale, meme-uri cu Ciornobaiivka despre „nebunia” rușilor.

Acum, ucrainenii au recăpătat controlul deplin în Herson și au documentat din dronă ce au găsit pe aerodrom, inclusiv elicoptere pierdute la începutul războiului:

Drone footage of destroyed Russian military hardware in Kherson International Airport/Chornobaivka airfield, Kherson Oblast. #Russia #Ukraine pic.twitter.com/4SEXG7x0Pg

Chornobaivka airfield, Ukrainian forces recaptured a Mi-24 that was left behind during the initial Russian offensive in February. pic.twitter.com/FB0BsQOPQd

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 13, 2022