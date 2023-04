VIDEO. „Lupii” care protejează „drumul vieții” de lângă Bahmut: Imagini dramatice din tranșee cu schimburi de foc la mică distanță între ucraineni și ruși

O înregistrare video cu luptele dramatice din tranșeele de-a lungul „drumului vieții”, care permite forțelor ucrainene să-și aprovizioneze trupele din Bahmut, a ajuns să se viralizeze pe rețelele sociale. Imagini dramatice arată cum apărătorii ucraineni din grupul „Lupii lui Da Vinci” luptă contra soldaților ruși care iau cu asalt pozițiile.

Imaginile video care au adunat milioane de vizualizări sunt filmate la persoana întâi, cu o cameră montată cel mai probabil pe casca unui soldat ucrainean, scrie Hotnews.ro.

„Acțiunea” începe lejer, cu soldatul personaj-principal intrând într-un tranșeu acoperit unde se adăpostesc mai mulți militari ucraineni. În imagini apare cel puțin un militar ce pare a fi mort.

La câteva secunde după, o explozie puternică are loc la gura tranșeului, iar militarul ucrainean care era cel mai aproape de ieșire este aruncat la pământ. După acesta ridică mână și semnalizează că este în regulă după explozie.

La puțin timp după, însă, lucrurile i-au o turnură dramatică: soldații ruși încep să ia cu asalt poziția ucrainenilor.

Soldatul care filmează scena scoate capul din tranșeu și, alături de un coleg, începe să tragi de la mică distanță spre rușii care avansau spre poziția lor. O confruntare iese în evidență: un soldat rus, aflat la doar câțiva metri de gura tranșeului, reușește să arunce o grenadă spre ucraineni în timp ce era împușcat direct de mai multe ori.

Apoi, pe alte cadre, apar soldați ruși răniți, care se târăsc la sol și sunt neutralizați de apărătorii ucraineni, în timp ce schimburile de foc continuă de ambele părți.

Filmarea, care are mai bine de 11 minute, surprinde tot haosul acelor momente în care schimburile de focuri se făceau de la mică distanță.

Deși nu e clar de pe filmare, din strigătele soldaților pare că asaltul rușilor nu ar fi avut succes.

ATENȚIE! IMAGINI DRAMATICE!

This is just insane. Guy filming got some balls.

Starts off slow. Close call at 1:00,

after 1:50 it just escalate. pic.twitter.com/t0zhxpMofS

— Def Mon (@DefMon3) April 19, 2023