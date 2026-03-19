VIDEO | Marionetele lui Șor, din nou în stradă! Scandări anti-guvernare și apeluri către „oaspeții din Europa”

Un nou protest cu tentă politică a avut loc în Chișinău, unde persoane asociate cercurilor apropiate lui Ilan Șor au încercat să atragă atenția delegațiilor europene aflate în vizită. Participanții au acuzat autoritățile că le-ar limita dreptul la liberă exprimare și au lansat mesaje dure împotriva guvernării.

Manifestanții au cerut să li se permită să discute cu „oaspeții din Europa” și au acuzat autoritățile că le-ar îngrădi dreptul la libera exprimare. Aceștia au scandat lozinci precum „Jos dictatura!” și „Jos genocidul!”.

Printre protestatari s-au aflat Dina Carpinschi, Sergiu Ungureanu și Vitalie Bejenari, persoane cunoscute în spațiul public pentru asocieri cu cercuri apropiate lui Ilan Șor și pentru participarea frecventă la acțiuni cu tentă propagandistică.

„Dați-ne voie să vorbim cu oaspeții din Europa. Nu încălcați legea! Avem dreptul la cuvânt, avem dreptul să ne exprimăm, avem dreptul să știe toată lumea că suntem asupriți și ni se încalcă drepturile. Dați-ne voie la Comisie”, a declarat Dina Carpinschi, care a afișat și o pancartă în limba engleză cu mesajul: „Moldova-o țară care moare”.

Sergiu Ungureanu a transmis un mesaj în limba engleză, în care a afirmat că cetățenii Republicii Moldova „nu au salarii normale”, reluând ulterior scandările împotriva guvernării.

Menționăm că Dina Carpinschi și Sergiu Ungureanu au încercat să candideze „independent” la alegerile parlamentare din 2025. Carpinschi nu a fost înregistrată, după ce Comisia Electorală Centrală a depistat nereguli în listele de subscripție, iar Ungureanu și-a retras ulterior dosarul.

Carpinschi este cunoscută pentru participarea la proteste antiguvernamentale organizate de fostul partid „Șor”, declarat neconstituțional, precum și la acțiuni de susținere a bașcanului Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată pentru finanțarea ilegală a formațiunii asociate lui Ilan Șor.

Sergiu Ungureanu apare frecvent în emisiuni difuzate de posturi precum Canal 5 și TV6, anterior incluse de autorități pe lista surselor media blocate pentru dezinformare și asociate lui Ilan Șor, unde promovează mesaje critice la adresa integrării europene.