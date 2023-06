VIDEO. Mesajul Maiei Sandu, la un an de când R. Moldova este candidat la aderare la UE: „Au loc cele mai multe transformări și beneficiem de cel mai mare ajutor”

Șefa statului Maia Sandu a venit cu un mesaj la un an de când Republica Moldova este candidat la aderare la Uniunea Europeană. Președinta a menționat că datorită sprijinul acordat de partenerii europeni, Republica Moldova reușește să îmbunătățească condițiile de trai a cetățenilor.

„Este o etapă în drumul nostru către UE, o etapă care ne-a confirmat că avem sprijinul țărilor europene pentru construirea viitorului nostru în cadrul familiei europene. În calea noastră de aderare la Uniunea Europeană au loc cele mai multe transformări și beneficiem de cel mai mare ajutor. Datorită sprijinului acordat de partenerii europeni, reușim să îmbunătățim condițiile în școli și grădinițe, să modernizăm drumuri, să construim poduri, rețele de apă și canalizare, să renovăm case de cultură și să întărim capacitatea instituțiilor noastre de a asigura pacea și securitatea cetățenilor noștri”, a declarat șefa statului, transmite Nordnews.

Astfel, potrivit Maiei Sandu, transformarea Republicii Moldova într-o țara europeană presupune multă muncă și dedicație.

„Înțelegem cu toții că transformarea Moldovei într-o țară europeană presupune mai multe etape, multă muncă și multe schimbări, dar cu fiecare etapă, an cu an, ne apropiem de momentul în care vom deveni un stat european. Și vom fi mândri de ce am făcut pentru țara și copiii noștri”, a conchis președinta R. Moldova.

Vă amintim că, la 23 iunie 2022, Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană.

