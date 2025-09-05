VIDEO: Moartea fiului primarului din Cotiujenii Mici rămâne învăluită de mister

Moartea fiului primarului din Cotiujenii Mici, raionul Sângerei, rămâne învăluită de mister. Tânărul de 32 de ani, stabilit de mai mulți ani în Marea Britanie, a fost găsit fără suflare într-o pădure din raionul Orhei, la aproape 90 de kilometri de casă. Poliția vorbește despre un suicid, însă familia respinge această versiune și cere investigații transparente.

La începutul lunii august, bărbatul a decis să le facă o surpriză părinților și a cumpărat un bilet dus-întors spre Chișinău. Aterizase pe 11 august, planificând să rămână în Moldova până la sfârșitul lunii, când urma să se întoarcă în Londra, unde avea serviciu și își cumpărase recent o motocicletă.

„Pe 11 (august) și-a luat bilet spre Moldova și pe 30 (august), când l-am găsit, trebuia să zboare înapoi. Băiatul care stătea cu dânsul spune că „l-am petrecut, totul bine, nu…”. Nu știu, noi doar așa gândim că el a făcut cuiva bine cu bani, el la noi era o fire că noi nu știam ce face el, cât are, el era așa de bun la inimă”, spun părinții tânărului, Ion și Rodica Fedoruță.

Poliția din Orhei a comunicat oficial că tânărul ar fi recurs la suicid. Însă părinții săi, Ion și Rodica Fedoruță, sunt convinși că fiul lor nu și-ar fi pus capăt zilelor.

„Înainte cu o săptămână de a se porni din Anglia, și-a procurat motocicletă, aici nu se leagă multe lucruri, avea bilet dus-întors”, mai spun părinții.

Întregul sat Cotiujenii Mici trăiește o adevărată dramă alături de familia îndurerată. Vecinii și consătenii vorbesc despre un tânăr liniștit, respectuos și cu un viitor promițător.

„Să nu ajungă nici puiul cel de șarpe să treacă prin ce trece femeia aceasta. Și eu sunt mamă, și ea este mamă. Tare îmi e jale, nu mi se liniștește sufletul, pentru că am și eu băiețel, dar cum să știu eu că copilul meu s-a dat jos și eu îl aștept să vină acasă și nimic, nicio veste de el, toți am fost stresați, când pe urmă îl găsește la Orhei.”

„Părinții, săracii, sunt distruși de durere, ce să facem, trebuie pedepsiți. Toți avem copii, nu știm, părinții sunt de treabă, fără cuvinte.”

„A fost un elev extraordinar, niciodată nu au fost probleme cu dânsul că nu ascultă: „Stai, Tolea, cuminte”. Probleme nu au fost, a învățat foarte bine.”

Potrivit ofițerului de presă al Poliției din Orhei, Elena Băetrău, bărbatul a fost depistat strangulat într-o fâșie forestieră din preajma localității Ivancea.