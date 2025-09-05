Guvernarea PAS are momentan bani doar pentru gazete electorale. Perciun: Construcția Stadionului Național, amânată până în 2026

Construcția Stadionului Național rămâne pe hârtie cel puțin până la începutul lui 2026. Guvernarea PAS are momentan bani doar pentru gazete electorale. Precizarea vine din partea ministrului degrevat al Educației și Cercetării, Dan Perciun, care susține că guvernul trebuie să aloce în jur de 10 milioane de lei pentru contractul de fezabilitate al arenei. Totodată, Perciun, care este acum candidat PAS la parlamentarele din 28 septembrie, susține că până atunci va fi pus accent pe proiectele mai mici de infrastructură sportivă.

„Astăzi, punem temelia unui stadion care nu va fi doar o arenă sportivă, ci un simbol al unității noastre naționale. Aici se vor scrie noi povești de succes, aici vor crește noi eroi, aici vom învăța împreună ce înseamnă să crezi în tine și în echipa ta. La acest stadion vom trăi împreună emoțiile victoriei și vom găsi puterea de a merge mai departe. Construcția stadionului face parte dintr-un efort mai larg al Guvernului, pentru a susține și promova sportul”, Dan Perciun, ministrul Educației.

Din vara anului trecut, când a fost prezentat studiul de prefezabilitate și selectată locația Stadionului Național, datele problemei s-au schimbat. Dan Perciun susține că edificarea stadionului național rămâne un proiect în rezervă și asta pentru că e necesară alocarea a 10 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate. Înainte de a construi ceva, este nevoie de un studiu de fezabilitate. Acest studiu este un document ce prezintă capacitatea proiectului de a îndeplini anumite cerințe tehnice. De asemenea, tot el prezintă informații ce susțin rentabilitatea investiției. Perciun a precizat, însă că cele 10 milioane nu vor fi alocate în acest an.

„Următorul pas era să investim într-un studiu de fezabilitate de aproximativ 10 milioane de lei. Rămâne în continuare o prioritate, dar în urma discuțiilor care au avut loc după acel anunț, punem accent pe termen scurt pe asemenea proiecte de o anvergură mai mică acolo unde necesitățile sunt mari și imediate ținând în rezervă și proiectul stadionului”, Dan Perciun, ministrul Educației.

Ideea edificării unui stadion național a apărut în vestiarul echipei naționale de fotbal după remiza, scor 1 la 1 cu Albania din noiembrie 2023.

„- Cu așa rezultate o să avem nevoie de un stadion mai mare. (Fotbalist)

– Haideți să discutăm și asta. (Maia Sandu)

– Facem. Facem, băieți. (Igor Grosu)

– Iată avem aici ministrul dezvoltării regionale. (Maia Sandu)

– Doamnă președintă vedeți toată lumea vine la stadion. Avem nevoie de dezvoltare. (Fotbalist)

– Neapărat. (Igor Grosu)”

După prezentarea studiului de prefezabilitate, în 2024 lucrurile par să se fi mișcat din loc, dar s-au oprit în 2025. Actualul ministru degrevat al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și candidatul PAS la parlamentare, Vladimir Bolea, nu face din Stadionul Național o prioritate.

„-Ce se mai aude cu acel studio de fezabilitate?

– La etapa actuală – nimic.

– Deci, nu prea vedem noi stadion în următoarea perioadă?

– Ministerul Infrastructurii, la etapa actuală, are alte priorități – apă, sanitație, drumuri locale, drumuri regionale, lucruri care pot îmbunătăți condițiile de viață ale cetățenilor din Republica Moldova. Atunci când vor fi identificate surse, pentru că eu cred că identificarea unor resurse pentru astfel de obiective sportive trebuie să revină Ministerului Educației, pentru că ei sunt educație, tineret și sport”, Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii.

Dan Perciun precizează că în 2026 ar urma să se revină la acest proiect.

„Trebuie să facem studiul de fezabilitate și să alocăm acele 10 milioane de lei așa încât sî avansăm. Nu cred că vom face asta în următoarele luni. În anul 2026 o să revenim și la această alocație”, Dan Perciun, ministrul Educației.

Potrivit estimărilor studiului de prefezabilitate, valoarea totală a proiectului de construcție a Stadionului Național este de aproximativ 85 de milioane de euro. Sursele potențiale de finanțare ar putea fi atât din partea Guvernului Republicii Moldova, cât și din partea sectorului privat, dar și a partenerilor externi. Stadionul Național ar urma să fie construit în preajma Arenei Chișinău din orașul Stăuceni, o suburbie a municipiului Chișinău, situată în apropierea sectoarelor Râșcani și Ciocana.