VIDEO/ Moment emoționant în Parlamentul Ucrainei. Steagul UE a fost arborat în legislativul de la Kiev

Astăzi dimineața, 1 iulie, ​steagul Uniunii Europene a fost adus în parlamentul ucrainean în aplauzele membrilor Radei Supreme. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat într-un discurs în fața parlamentului ucrainean, că Ucraina are „un drum lung de urmat” pentru candidatura sa de a deveni membru al Uniunii Europene, dar că „Europa va fi alături de ea la fiecare pas”, relatează The Guardian. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat vineri că drumul Ucrainei către aderarea la Uniunea Europeană „nu ar trebui să dureze ani sau decenii”.

Ucraina are acum o „perspectivă europeană foarte clară” în urma deciziei UE de a acorda țării statutul de țară candidată, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un discurs rostit în fața parlamentului ucrainean.

„Ucraina are acum o perspectivă europeană foarte clară. Iar Ucraina este o țară candidată pentru a adera la Uniunea Europeană, ceva ce părea aproape de neimaginat în urmă cu doar cinci luni”, a declarat von der Leyen într-un discurs prin legătură video în fața adunării.

„Este un moment pentru a sărbători această piatră de hotar istorică, o victorie a hotărârii și o victorie pentru întreaga mișcare care a început acum opt ani pe Maidan”, a adăugat ea.

Potrivit Reuters, Ursula von der Leyen a enumerat printre măsurile urgente necesare pe care trebuie să le ia Ucraina se numără adoptarea unei legi a presei, punerea în aplicare a unor noi reguli care să reducă influența excesivă a oligarhilor și numirea unor oficiali anticorupție de top.

Thank you President @ZelenskyyUA for inviting me to address this special session of @ua_parliament.

Ukrainians are fighting back bravely.

Europe will do everything in our power to help Ukraine win this war.

And we will not rest until you prevail.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 1, 2022