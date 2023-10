VIDEO. Moment penibil la Kremlin, în timpul întâlnirii lui Putin cu un lider african. ”Omul cu pălărie a văzut căști pentru prima dată”

Întâlnirea lui Putin cu președintele Sudanului de Sud, Salvatore Kiir Mayardit, a provocat comentarii ironice pe rețelele de socializare. Un nou videoclip arată un moment jenant care a avut loc la Kremlin în timpul întâlnirii dintre cei doi președinți.

Camerele de filmare au surprins momentul dinaintea discursului lui Putin, când Kiir Mayardit a încercat să-și pună la ureche o cască cu traducere simultană, scrie Ziare.com.

Momentul ciudat a durat aproximativ un minut și l-a făcut să roșească pe Putin, care, pe fondul izolării internaționale, este nevoit să se întâlnească cu liderii africani din țările lumii a treia.

Kiir Mayardit a învârtit stângaci casca în mâini, pe care încercă să o prindă în spatele urechii. Momentul a durat atât de mult, încât Putin a încercat să-l ajute fără succes: căștile au căzut din mâinile politicianului african pe podea.

Stâgăcia oaspetelui l-a afectat și pe Putin, care s-a înroșit și a părut confuz.

”O întâlnire a doi lideri mondiali. Omul cu pălărie care a văzut căști pentru prima dată este președintele Sudanului de Sud, Salva Kiir”, scrie un comentator pe internet.

Sudan’s Salva Kiir Mayardit flies to Russia wearing nappies and unable to walk, he embarrassingly can’t use translator earpiece — no wonder Putin plays games with us. He doesn’t meet leaders who aren’t embarrassing. pic.twitter.com/eKcC4pvjYK

În 2023, președintele african a făcut pe el în public chiar la o ceremonie oficială, fiind surprins de camerele de filmare.

The President of South Sudan urinates in his pants during the commissioning of a road project.

71-year-old President of South Sudan Salvatore Kiir Mayardit wet himself during the anthem. The event where the embarrassing incident occurred was broadcast live. 🌍 pic.twitter.com/e19Xza8Nc6

