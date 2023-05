VIDEO. Momente de groază la bordul unui avion, după ce un pasager a deschis uşa în zbor

Au fost momente terifiante la bordul unui avion al companiei Asiana Airlines după ce un pasager a deschis uşa în timp ce aeronava se pregătea să aterizeze, vineri, în Daegu, Coreea de Sud. O înregistrare video a incidentului arată cum călătorii îngroziţi se ţineau strâns de cotierele scaunelor, în timp ce curenţi de aer puternici cuprinseseră cabina, relatează News.ro.

Toţi cei 194 de pasageri au supravieţuit zborului, care a aterizat în siguranţă, dar cu uşa încă deschisă, pe Aeroportul Internaţional Daegu. Cel puţin şase pasageri au avut probleme de respiraţie şi au fost transportaţi la spital, a relatat presa locală.

Un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost arestat la aterizare, a anunţat agenţia de presă Yonhap.

Zborul OZ8124 decolase de pe insula Jeju, vineri dimineaţă. Nu este clar ce s-a întâmplat exact, dar uşa avionului a fost deschisă spre finalul zborului, în jurul orei locale 12:45 (06:45, ora României), a relatat presa sud-coreeană. O înregistrare video a unui pasager distribuită pe reţelele sociale arată golul din partea laterală a avionului şi vântul care loveşte rândurile de pasageri aşezaţi în apropiere.

Door of a South #Korean Asian Airlines plane flew open just before landing at Daegu Airport.

There were 194 people on board.#Police have arrested a 30-year-old man who is suspected of being involved in breaking the door pic.twitter.com/zO1dcIYomE

