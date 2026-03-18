VIDEO: Momentul reținerii de CNA a primarului de Căușeni, suspectat pentru mită de 89 mii lei

În spațiul public au apărut imagini cu reținerea primarului de Căușeni, Alexandru Donțu, suspectat pentru luare de mită. Edilul a fost escortat de ofițerii Centrului Național Anticorupție din incinta Primăriei orașului.

Solicitat de jurnaliști pentru o reacție pe marginea situației, Alexandru Donțu a refuzat să răspundă.

„Fără comentarii”, a spus edilul.

Imaginile au fost publicate de StudioL.

În dimineața de 18 martie, primarul orașului Căușeni a fost reținut într-un dosar de corupție, fiind bănuit că ar fi pretins și primit mită în valoare de 89 300 de lei, sumă ce ar reprezenta circa jumătate dintr-un contract atribuit de administrația locală.