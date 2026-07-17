 VIDEO: ‘Negustorul morții’ de pe culoarele Kremlinului spune că Rusia are ‘dreptul’ să atace România

Într-un interviu amplu acordat lui Tucker Carlson pe 29 iunie 2026, Viktor Bout – fost traficant internațional de arme, cunoscut drept „negustorul morții”, condamnat în SUA și eliberat în 2022 printr-un schimb de prizonieri cu Rusia – a făcut o afirmație care privește direct România: că Federația Rusă are, în opinia sa, „dreptul deplin” să atace centre logistice de pe teritoriul țării noastre, alături de Polonia și Germania.

Întrebarea reală pentru România nu e dacă Bout are dreptate din punct de vedere al dreptului internațional – nu are – ci alta, mult mai simplă: de ce a ajuns România, explicit și pe nume, într-unul dintre cele mai vizionate interviuri geopolitice ale momentului, ca posibilă țintă militară?

Ce a spus exact Viktor Bout despre România

Discuția cu Carlson a pornit de la rolul tot mai activ al țărilor europene în susținerea Ucrainei, prin producția de armament pe teritoriul lor. Bout a explicat, în termenii doctrinei militare ruse, cum ajunge acest fapt să transforme fabricile — și, prin extensie, infrastructura logistică din jurul lor — în ținte legitime:

„Gândiți-vă la asta — dacă facem acum o analogie cu Israelul: ar tolera Israelul ca Hamas sau Hezbollah să aibă o fabrică în Iordania, în Turcia, producând rachete Katyusha care să lovească Israelul? Nu! I-ar ataca imediat. Asta e diferența”, a spus Viktor Bout, înainte de a numi explicit țintele posibile:

„Acest lucru ne împinge din nou foarte aproape de conflict, unde, în cele din urmă, nu am avea altă opțiune decât să începem să atacăm centrele logistice din Polonia, din România, din Germania, din toate aceste țări, pentru că fac parte din conflict. Și, în consecință, în conformitate cu toate drepturile internaționale, avem dreptul deplin să le atacăm pe acestea, deoarece produc armament și declară că sunt fabrici aparținând Ucrainei.”

Bout a enumerat și țările europene pe care le acuză de producție de armament pentru Ucraina, într-o listă mult mai largă decât cea a țintelor menționate direct: „Există multe fabrici în Polonia, în Germania, în Franța, în Italia, în Danemarca. În Turcia mai există unele. Aș spune că Spania, Belgia, Olanda — desigur, Marea Britanie a fost unul dintre marii producători.”

Cine e Viktor Bout și de ce contează ce spune

Bout nu e un comentator oarecare. Este un fost trafican de arme rus, care a devenit atât de cunoscut încât a inspirat filmul „Lord of War”, cu Nicolas Cage. Condamnat în Statele Unite la 25 de ani de închisoare, a fost eliberat în decembrie 2022, în urma unui schimb de prizonieri între Washington și Moscova pentru care a fost cedată americanca Brittney Griner. Reîntors în Rusia, Bout a preluat un rol politic regional în cadrul fostului partid al lui Vladimir Jirinovski, devenind, potrivit analiștilor citați de sursa interviului, unul dintre cei mai influenți „comunicatori discreți” pe axa Washington-Moscova — cu încrederea Kremlinului, dar și cu rețele de contacte formate în cei peste zece ani petrecuți în sistemul penitenciar american.

Cu alte cuvinte: nu vorbește ca un cetățean privat, ci ca o voce care exprimă, cel mai probabil, o parte din gândirea strategică a cercurilor apropiate de Kremlin — motiv pentru care declarațiile sale, chiar dacă nu au valoare de fapt confirmat, au valoare de semnal.

De ce nu e doar retorică: ce s-a întâmplat deja pe teritoriul României

Amenințarea lui Viktor Bout nu cade într-un vid. România se confruntă deja, de aproape trei ani, cu efecte directe ale războiului din Ucraina, concentrate mai ales în zona de frontieră de la Dunăre.

Potrivit datelor Ministerului Apărării Naționale, până la jumătatea anului 2026 spațiul aerian al României a fost încălcat de drone rusești în aproximativ 29 de rânduri, iar fragmente de aparate de zbor au fost găsite pe teritoriul național în circa 50 de situații — cele mai multe în județul Tulcea, în zone precum Plauru și Ceatalchioi, despărțite de orașul ucrainean Ismail doar de lățimea Dunării.

Situația nu a rămas însă limitată la zone nelocuite. Pe 29 mai 2026, un incident petrecut la Galați — oraș cu aproximativ 220.000 de locuitori — a marcat, potrivit presei germane, prima dată când o dronă a lovit direct o zonă dens populată din România, cu persoane rănite pe teritoriul românesc din cauza războiului Rusiei împotriva Ucrainei. La începutul lunii iunie, un alt incident a avut loc în portul Constanța, unde o dronă navală ucraineană încărcată cu explozibil a explodat lângă niște terminale ce depozitau țiței și azotat de amoniu — Marina ucraineană a explicat ulterior că drona ar fi fost deviată spre România din cauza bruiajului electronic rusesc.

Ca reacție, România a propus, la nivel european, regruparea capacităților de apărare antidronă ale flancului estic al UE, iar ridicarea avioanelor de luptă la apariția unor drone în apropierea graniței a devenit, potrivit relatărilor din teren, o procedură de rutină.

România, exemplu direct în discursul lui Bout despre democrația occidentală

Dincolo de miza militară, România a apărut în interviu și într-un al doilea context, de această dată politic — folosită de Bout ca exemplu al a ceea ce el numește o „dictatură” mascată sub formă democratică în Europa:

„Așa cum am văzut recent în România — acesta este cel mai bun exemplu în care practic nimeni nu a luat în considerare opinia oamenilor. Au instalat pur și simplu guvernul pe care conducerea globalistă sau europeană îl dorea mai mult. Același lucru este valabil și pentru alte țări.”

Important de precizat: afirmația nu vine însoțită de nicio probă concretă, iar formularea reproduce aproape identic narativul folosit constant de propaganda rusă despre statele din Europa de Est considerate ostile Moscovei. Nu e un fapt nou raportat de Bout, ci un exemplu ales pentru a susține o teză politică mai amplă — aceea că liderii europeni actuali ar fi instalați artificial, împotriva voinței populare, la comanda unor rețele globaliste asociate, potrivit lui Bout, financiar cu George Soros.

Miza mai largă: România apare de două ori în același interviu

Ceea ce face acest interviu relevant editorial pentru România nu e o singură afirmație, ci faptul că țara apare de două ori, în două registre diferite — o dată ca posibilă țintă militară directă, a doua oară ca exemplu politic într-un narativ de propagandă. E o poziționare care spune ceva despre cum e privită România din perspectiva discursului strategic rusesc: simultan ca infrastructură relevantă pentru sprijinul occidental acordat Ucrainei și ca teren propice pentru mesaje de subminare a încrederii în instituțiile democratice.

Bout a mai adăugat, în cadrul aceleiași discuții, un avertisment cu miză maximă, aplicabil oricărei țări membre NATO aflate în conflict deschis cu Rusia: „Dacă simțim că orice atac împotriva noastră ne amenință existența, vom răspunde cu arme nucleare. Și credeți-mă, Rusia are un arsenal nuclear de neegalat și cel mai modern din lume. Cu siguranță, cu o singură rachetă, putem șterge și distruge complet toată viața de pe teritoriul unei țări precum Anglia sau Franța.”