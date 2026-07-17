Alexandru Tănase, despre scandalul privind demisia Cristinei Pereteatcu: Trebuia eliberat locul pentru numirea Carolinei Novac

Fostul președinte al Curții Constituționale și fost ministru al Justiției, Alexandru Tănase, susține că fosta secretară de stat a Ministerului Energiei, Cristina Pereteatcu, ar fi fost înlăturată din funcție pentru a face loc Carolinei Novac. Declarațiile au fost făcute într-un comentariu public la postarea în care Pereteatcu a afirmat că a fost demisă din motive politice.

Tănase a criticat practica prin care unui funcționar i se solicită simultan o cerere de demisie și o cerere de eliberare din funcție, calificând-o drept incompatibilă cu principiile legalității.

„Faza cu cele două cereri – una de demisie și una de eliberare din funcție – spune totul despre felul în care unii înțeleg legalitatea în administrația publică. Din păcate, nu este prima dată când aud despre o asemenea practică”, a scris fostul președinte al Curții Constituționale.

Potrivit acestuia, cele două proceduri au naturi juridice diferite și nu pot fi aplicate concomitent.

„Demisia este un act unilateral de voință al salariatului. Eliberarea din funcție este un act al angajatorului, care trebuie să-și asume răspunderea pentru decizia luată și pentru temeiul ei legal. Cele două nu pot coexista”, a precizat Tănase.

El a sugerat că funcționarii din Cancelaria de Stat nu ar fi acționat din proprie inițiativă, ci ar fi pus în aplicare instrucțiuni primite pentru schimbarea din funcție a Cristinei Pereteatcu.

„Tare m-aș mira ca o asemenea „inovație juridică” să fi fost inițiativa funcționarilor din Cancelaria de Stat. Este mai degrabă de presupus că ei au executat instrucțiunile primite de la fostul tău coleg de la Amnesty International. Pur și simplu, trebuia eliberat locul pentru numirea doamnei Carolina Novac”, a afirmat Alexandru Tănase.

Amintim că fosta secretară de stat a Ministerului Energiei, Cristina Pereteatcu, a declarat anterior că a fost înlăturată din funcție din motive politice, deși, potrivit acesteia, nu i-au fost reproșate probleme de integritate sau deficiențe profesionale. Ea a afirmat că ministrul Energiei i-ar fi spus că „liderii de partid au insistat” asupra plecării sale și ar fi invocat inclusiv numele președintelui PAS, Igor Grosu. Nici Ministerul Energiei, nici secretara de stat Carolina Novac nu a comentat public acuzațiile.