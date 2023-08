VIDEO. Norvegia evacuează mii de persoane în urma celor mai grave inundaţii din ultimele decenii

Norvegia a evacuat miercuri mii de persoane, în timp ce râurile s-au umflat până la cel mai înalt nivel din ultimii cel puţin 50 de ani, iar case şi întreprinderi au fost scufundate sau măturate de alunecări de teren, relatează News.ro.

Drumurile principale au fost închise şi serviciile de transport feroviar au fost suspendate în zone întinse din sudul Norvegiei, deoarece râurile au ieşit din matcă, iar autorităţile au avertizat că vor urma inundaţii şi mai ample în zilele următoare, pe măsură ce apele se vor îndrepta spre regiunile de coastă mai joase.

Bystanders captured the moment a mobile home crashed into a bridge after being washed into a river during floods in Norway, as Storm Hans lashes northern Europe ⤵️ pic.twitter.com/fQQ0Ax1fuW

