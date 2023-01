VIDEO. Noua ambasadoare SUA în Rusia – huiduită în timp ce intra în MAE rus

Noua ambasadoare a Statelor Unite în Rusia, Lynne Tracy, a fost huiduită luni, 30 ianuarie, de o mulţime de oameni care scandau sloganuri antiamericane în timp ce aceasta intra în sediul Ministerului rus de Externe de la Moscova pentru a-şi prezenta acreditările diplomatice, relatează Reuters.

Grupul de protestatari ţinea pancarte scrise de mână pe care erau mesaje critice la adresa Washingtonului.

„Tancurile voastre ucid civili”, scria pe una dintre pancarte, în condiţiile în care tancurile americane anunţate de Washington ca ajutor pentru Ucraina nu au ajuns încă la Kiev, livrarea lor fiind posibilă abia peste câteva luni.

U.S. Ambassador Lynne Tracy will arrive at the #Russian Foreign Ministry today.

A crowd of „protesters” has already been prepared. pic.twitter.com/CmmjTp79So

— NEXTA (@nexta_tv) January 30, 2023