VIDEO. O filmare cu lovirea pe front a unui T-62 rusesc confirmă ceea ce analiștii militari suspectau de mult

O nouă înregistrare video apărută recent pe rețelele de socializare cu lovirea pe front a unui tanc T-62 rusesc confirmă un lucru pe care analiștii militari îl suspectau de mult timp: că aceste vehicule de luptă nu sunt folosite de armata rusă în scopul pentru care au fost proiectate și produse, scrie Hotnews.ro.

Înregistrarea video arată cum tancul T-62M rusesc a fost lovit de forțele ucrainene într-o poziție defensivă din linia de tranșee construită de militarii ruși, fiind folosit pe post de artilerie statică datorită tunului său cu calibrul de 115 milimetri.

Modelul T-62M a intrat în serviciul forțelor armate sovietice la începutul anilor 1980, fiind o variantă pe larg modernizată a vechiului T-62 care a început să iasă de pe liniile de producție în 1961.

Printre îmbunătățirile care i-au fost aduse s-au numărat modernizări ale blindajului, ceea ce ar putea explica de ce în cazul de față tancul pare să fi rezistat remarcabil de bine unei lovituri directe cu o rachetă GMLRS folosită de lansatoarele americane HIMARS sau cele M270 primite de Kiev din partea Marii Britanii.

Cu toate acestea, blindajul tancului este unul modern conform standardelor anilor ’80, el fiind de altfel depășit tehnologic ca vehicul de luptă folosit pe un câmp de luptă modern.

Analistul militar Chris Owen explica încă de la finele lunii mai a anului trecut, când primele imagini cu tancuri T-62 trimise de Rusia înspre front au apărut pe rețelele de socializare, că acestea sunt inferioare din toate punctele de vedere tancurilor rusești/sovietice mai moderne.

În plus, trimiterea pe front a T-62 vine la pachet cu dificultăți logistice semnificative. T-72, T-80 și T-90 au toate o construcție similară, cu piese și muniție comune și un grad ridicat de interoperabilitate. T-62 are o ascendență complet diferită, descinzând din venerabilul T-55.

Analiștii militari își exprimau încă de atunci rezervele vizavi de faptul că armata rusă ar putea folosi în mod real tancurile T-62 în operațiuni ofensive, date fiind toate aceste neajunsuri. Unii speculau la momentul respectiv că aceste tancuri de fabricație sovietică ar putea fi folosite pentru a întări capacitățile defensive ale unitățile rusești cu putere de foc, dat fiind faptul că armata rusă pierduse peste 4.000 de vehicule blindate până pe 25 mai 2022.

Aceste speculații s-au intensificat în primăvara acestui an, după ce în luna martie pe rețelele de socializare a apărut o înregistrare video care arăta că Rusia a început să trimită trupelor de invazie inclusiv tancuri T-54/55, aduse din depozite din Orientul Îndepărtat Rus.

„Chiar și un tanc învechit poate fi mai util decât absența lui, dar considerăm că lipsa telemetrului și a calculatoarelor balistice (să nu mai vorbim de sistemul de control a tirului), obiectivele primitive și (la T-54) stabilizarea inferioară a tunului sunt dezavantaje cheie ale acestor modele”, afirmau atunci analiștii militari consultați de Radio Svoboda, canalul care a descoperit faptul că astfel de vehicule de luptă sunt trimise de ruși înspre front.

Într-o analiză proprie publicată o zi mai târziu, Institutul pentru Studiul Războiului din Statele Unite nota la rândul său că unul dintre motivele pentru care armata rusă ar putea apela la tancurile antice ar ține de capacitatea sa de a oferi sprijin defensiv infanteriei ruse, în condițiile în care Ucraina făcea pregătiri pentru ofensiva sa de eliberare a teritoriilor pierdute.

„Nu este clar cât de eficace vor fi aceste tancuri împotriva vehiculelor blindate ucrainene. În schimb, ele sunt extrem de vulnerabile față de numeroase sisteme anti-tanc pe care Ucraina le are la dispoziție, dintre care nu toate sunt scumpe”, afirma la momentul respectiv ISW, care nu excludea totuși nici posibilitatea ca armata rusă să încerce să folosească aceste tancuri în manevre ofensive.

„Trupele ruse vor înregistra probabil numere mai mari de pierderi prin folosirea acestor tancuri vechi în Ucraina. Desfășurarea unor echipamente inferioare pentru a revigora capacitatea Rusiei de a lansa manevre mecanizate ar putea duce la o degradare și mai mare a personalului rus în Ucraina”, explicau analiștii militari americani.

Însă apariția noii înregistrări video cu tancul T-62M lovit în tranșee de forțele ucrainene și absența unora care să arate folosirea lor în atacuri par să confirme speculațiile inițiale ale analiștilor militari potrivit cărora aceste tancuri sunt folosite ca piese de artilerie fixe pentru consoliderarea liniilor defensive. De altfel, o înregistrare video separată apărută pe platformele social media la sfârșitul lunii trecute indică și ea acest lucru:

O înregistrare video apărută pe social media în luna iunie a acestui an a surprins totuși și o tentativă de atac a forțelor rusești cu un astfel de tanc: militarii Moscovei au umplut un tanc T-62 sau T-55 (din imagini nu este foarte clar) cu explozibili și apoi au încercat să îl direcționeze de la distanță înspre un punct fortificat al apărătorilor ucraineni.

