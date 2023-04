VIDEO. O nouă captură spectaculoasă a armatei ucrainene: Un „KamAZ Typhoon”ieșit pe poarta fabricii

O nouă înregistrare video apărută pe rețelele de socializare arată că militarii ucraineni au capturat un KamAZ-63968 Typhoon-K în stare aproape perfectă, un vehicul militar al armatei ruse al cărui cost de producție se ridică la 1,5 milioane de dolari, transmite Hotnews.

Deși acesta nu este primul vehicul rusesc de acest gen capturat de armata ucraineană de la invadatorii ruși, el este primul care pare să fie capturat intact și într-o condiție aproape perfectă, de parcă doar ce a ieșit pe poarta fabricii.

The Ukrainian army captured a KamAZ-63968 Typhoon-K which appears to be unscathed.

Several of those vehicles, which cost 1.5 million USD per piece, have been captured, in various conditions. Losing one in this almost mint condition is even for Russian measures extraordinary. pic.twitter.com/eGBTW3sgsK

— (((Tendar))) (@Tendar) April 19, 2023