Cel puțin 16 persoane, printre care și un copil, au fost ucise miercuri într-un atac rusesc asupra orașului Kosteantînivka din regiunea Donețk din estul Ucrainei, au declarat consilierul prezidențial Mihailo Podoliak și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Hotnews.

Mihailo Podoliak nu a oferit alte detalii despre atacul asupra orașului industrial care este aproape de liniile frontului. Presa locală a relatat că atacul a fost unul cu rachete.

A #Russian missile fell in the central market of Kostiantynivka, in the Donetsk Province of #Ukraine

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a condamnat miercuri atacul.

Președintele Zelenski a spus pe canalul său de Telegram că o piață, mai multe magazine și o farmacie au fost lovite în estic, aproape de câmpul de luptă. Atacul a coincis cu o vizită la Kiev a secretarului de stat american Antony Blinken.

„Acest diabolic rus trebuie învins cât mai curând posibil”, a spus Zelenski.

Potrivit unor imagini distribuite pe platforma X de Ministerul Afacerilor Externe din Ucraina arată piața plină de oameni în momentul în care racheta a lovit orașul ucrainea.

Russia has carried out a terrorist attack on the central city market in Kostiantynivka in the Donetsk region.

16 people were killed, including 1 child. At least 20 people were injured.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/zkOkJkqkg4

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) September 6, 2023