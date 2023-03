VIDEO. Oficiali ucraineni și ruși raportează noi explozii în orașul Melitopol, ocupat de militarii lui Putin

Luni dimineața, în orașul ocupat Melitopol din regiunea Zaporojie, sudul Ucrainei, oficialii ucraineni, cât și cei ruși au raportat explozii, relatează CNN.

„Au avut loc deja mai multe explozii în oraș…Aflăm ce arde de data aceasta de la inamic”, a declarat pe canalul său de Telegram, primarul din Melitopol, Ivan Fedorovon, care nu se află în oraș.

Videoclipurile și imaginile de pe rețelele de socializare au arătat un fum gros care se ridica în mijlocul orașului, care este un centru pentru forțele de ocupație rusești la aproape 100 de kilometri de liniile de front.

🔥 This morning, in occupied Melitopol, the Russian enemy barracks was hit by a mysterious explosion.

And they thought they can simply occupy land and live in it peacefully… pic.twitter.com/NtsBBoQeLc

— Ukraine War Now ✙ (@uarealitynow) March 27, 2023