VIDEO. Orașul Kiev, zguduit din nou de explozii. „Sistemele de apărare antiaeriană sunt în funcțiune”

În această dimineață de miercuri, au fost auzite explozii în centrul Kievului, spune primarul orașului. Vitali Kliciko a declarat că exploziile au zguduit un cartier central.

„Sistemele de apărare antiaeriană sunt în funcțiune. Este important acum să rămâneți în adăposturi și în locuri sigure. Rusia își continuă teroarea energetică împotriva țării noastre. Dar noi devenim mai puternici pe zi ce trece”, a declarat guvernatorul Kievului, Oleksiy Kuleba, citat de Adevărul.

Several this morning in Kyiv’s central Shevchenkivskyi district. It’s not clear what’s been hit. The sound of a drone can be heard in one video posted to Trukha Kyiv. Kyiv’s mayor Vitaliy Klitschko says emergency services are on the scene pic.twitter.com/eU8ervdvDq

— Isobel Koshiw (@IKoshiw) December 14, 2022