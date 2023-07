VIDEO. „Parcă i-a tăiat cu un topor. E strășnicia lumii ce avem noi”. Familia din Edineț, care a rămas fără livadă, este la limita disperării

„Uitați-vă aici iată așa furtună și uragan a fost ieri, că de parcă i-a tăiat cu un fierăstrău, parcă i-a tăiat cu un topor pe toți de la olaltă, uitați-vă, pe toți până în celălalt capăt. Toți absolut până la unul, împreună cu pilonul, cu picurătoarea, cu sârma, cu tot.

Tot ce au agonisit în șapte ani, a fost distrus în doar câteva minute de furtuna puternică de alaltăieri. Familia Strilețchi din raionul Edineț s-a trezit cu livada care se întindea pe o suprafață de 3,5 hectare distrusă. Toți cei 5 000 de pomi de măr și peste 1000 de cireși, plantați acum șase ani au fost smulși din pământ cu tot cu rădăcină, transmite TVN.MD.

„Am muncit foarte mult ca să avem la bătrânețe cu ce tăi, ca să nu plece feciorul în lume, să lucreze pe pământuri străine. Și într-o clipă, am fost ieri gospodari, iar astăzi am rămas, uitați-vă cu ce. Copacii 100% nu-s, livada 100% nu-i. Ca să curățim pământul, nouă câte mii ne trebuie și câți bani ne trebuie? Eu niciodată nu m-am adresat după ajutoare, dar acum, noi suntem…asta e șoc, asta e strășnicia lumii ce avem noi”, a declarat Stela Strilețchi, locuitoare a or. Edineț.

Livada familiei Strilețchi era una super intensivă, dotată cu sistem de irigare modern. Anul acesta planificau să-și vândă fructele în țările Uniunii Europene, așa cum de altfel au făcut și anul trecut.

„Am cumpărat agregate, am cumpărat tractor, agregate, cositoare, stropitori, de toate ca să avem, acum nu ne mai este de folos. Ca să crești un copac, ai nevoie de ani de zile să aștepți. Să muncești și să întreții, ca să facă așa mere, uitați-vă. Avem nevoie de finanțe, ca să ne ajute, să demolăm tot, să scoatem tot și să punem, să sădim altă livadă. Soțul meu a lucrat toată viața în străinătate, iar la bătrânețe ne-am gândit să rămânem aici, dar acum unde să ne ducem, c să facem”, a mai adăugat ea.

Familia Strilețchi a investit, în primul an, pentru a sădi 3,5 hectare de livadă peste 500 de mii de lei. Acum însă, gospodarii au nevoie de peste 3 milioane de lei pentru a readuce în ordine livada, a o curăța și a sădi noi copaci.

Menționăm că și în alte raioane furtuna a făcut ravagii.

