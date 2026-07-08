VIDEO: PAS, acuzat că nu a susținut un proiect de lege privind evaluarea magistraților

Deputații PAS din Comisia parlamentară pentru drepturile omului și relații interetnice nu ar fi susținut proiectul de modificare a legislației privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor, propus de Partidul Nostru. Informația a fost anunțată de formațiune, care susține că inițiativa urmărește îmbunătățirea procedurii de numire a membrilor comisiilor de evaluare.

Potrivit unui comunicat al Partidului Nostru, proiectul prevede votarea separată a fiecărui candidat, stabilirea unui termen de zece zile între voturi, consultări cu toate fracțiunile parlamentare și publicarea unui raport motivat.

Formațiunea afirmă că modificările ar urma să sporească transparența și predictibilitatea procedurii de numire a membrilor comisiilor, fără a schimba mecanismul de evaluare externă propriu-zis.

În timpul dezbaterilor din Comisie, vicepreședinta fracțiunii Partidului Nostru, Elena Grițco, a declarat că noile reguli sunt necesare pentru a evita votarea „la pachet” a candidaților și pentru a asigura credibilitatea procesului.

„Toți candidații propuși din partea partenerilor de dezvoltare să fie examinați prin proiecte de hotărâre separate, nu la pachet. Aceasta este esența acestui proiect. Și, evident, în consultarea cu fracțiunile parlamentare, Comisia de la Veneția vorbește despre noțiunea de consens larg”, a explicat deputata.

Potrivit comunicatului, în timpul discuțiilor, deputații majorității ar fi criticat lipsa unor avize tehnice. În replică, Elena Grițco a acuzat guvernarea de aplicarea unor standarde duble în raport cu alte proiecte legislative din domeniul justiției.

„Eu vreau să vă aduc aminte, stimați colegi, câte proiecte de legi ați aprobat și votat în contextul evaluării și al Comisiei de Evaluare a Judecătorilor și Procurorilor, fără avizul Guvernului, nu vorbesc de ministere, și fără avizul Comisiei de la Veneția, și cu încălcarea tuturor principiilor transparenței”, a declarat Elena Grițco.

Partidul Nostru mai susține că, deși proiectul nu a fost sprijinit de deputații PAS în Comisie, documentul urmează să fie supus dezbaterilor în plenul Parlamentului.