VIDEO. Peste 120 de rachete au fost lansate în Ucraina. Orașul Livov a rămas fără electricitate, trei persoane au fost rănite

În această dimineață, Rusia a lansat un nou val de atacuri cu rachete în toată Ucraina, consilierul prezidențial Mikhailo Podoleak afirmând că au fost lansate peste 120 de rachete.

Apărarea antiaeriană din Mykolaiv și Odesa a reușit să doboare o parte din baraj. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că se știe că trei persoane sunt rănite în capitala țării, inclusiv o minoră de 14 ani. Două persoane au fost salvate dintr-o casă privată care fusese lovită de moloz, scrie CNN.

Au existat rapoarte pe scară largă despre întreruperi de curent, deoarece locuitorii din orașele din Ucraina au fost avertizați să rămână în adăposturile antiaeriene, să-și încarce dispozitivele și să se aprovizioneze cu apă potabilă de unde este posibil.

Sursa citată menționează că orașul Livov nu are electricitate în proporție de 90% în urma atacurilor. Au fost raportate și explozii la Harkov. Au existat rapoarte neconfirmate că drone au fost lansate la Kiev din direcția Belarus.

Atacul a fost criticat de ambasadorul britanic în Ucraina, Melinda Simmons, care a spus că acțiunile Rusiei arată că „Rusia nu vrea pace cu Ucraina, Rusia vrea subjugarea Ucrainei”.

Ministerul Apărării al Ucrainei a emis o declarație sfidătoare după seria de atacuri cu rachete din această dimineață din partea Rusiei, pe Twitter :

„Teroriștii ruși au lansat unul dintre cele mai masive atacuri cu rachete de la începutul invaziei la scară largă în ultimele zile ale anului. Ei visează că ucrainenii vor sărbători noul an în întuneric și frig. Dar ei nu pot învinge poporul ucrainean”.

— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 29, 2022