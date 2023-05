VIDEO. Pigojin s-a dezlănțuit la adresa șefilor de la Moscova: Acestea sunt cadavrele a zeci de luptători ruși care au fost uciși la Bahmut. I-au lăsat fără muniție

Evgheni Prigojin, liderul grupării de mercenari Wagner, numit și „Bucătarul lui Putin”, a acuzat într-un mesaj plin de înjurături că ministrul Apărării și șeful Statului Major din Rusia i-au lăsat oamenii fără muniție. Într-un clip video, acesta a arătat cadavrele a zeci de luptători care ar fi fost uciși în timpul luptelor din Bahmut, pe 4 mai.

Prigozhin shares graphic video of Wagner fighters killed today, with the most furious message he has yet directed personally at Shoigu and Gerasimov. “Shoigu! Gerasimov! Where are the fucking shells!” pic.twitter.com/YGdD3oBVnD

— Jack Margolin (@Jack_Mrgln) May 4, 2023