Recolta culturilor de floarea-soarelui ar putea fi mai bună în acest an

Agricultorii și specialiștii sunt mai optimiști în privința culturilor de floarea-soarelui din acest an, după un început de sezon favorabil. Primele estimări arată că producția ar putea fi mai bună decât în anii precedenți, însă evoluția vremii din luna iulie va fi decisivă pentru rezultatul final.

Potrivit estimărilor realizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, recolta medie la nivel național ar putea ajunge la 18-20 de chintale la hectar, prognoza fiind bazată pe cantitatea de precipitații înregistrată până acum, umiditatea solului și condițiile meteorologice estimate pentru perioada următoare.

Directorul executiv al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandru Slusari, atrage însă atenția că este prea devreme pentru o prognoză exactă, întrucât plantele vor ajunge la maturitate deplină abia la sfârșitul lunii iulie sau începutul lunii august.

„Există premise pentru un prognostic pozitiv, deoarece în perioada semănatului și imediat după aceasta am avut precipitații suficiente, apropiate de media multianuală. Aceste condiții au permis culturilor să pornească bine în vegetație. Până nu demult, starea lor era bună. Totuși, plantele sunt acum supuse stresului termic, iar dacă temperaturile ridicate și deficitul de precipitații vor persista și în luna iulie, ne putem aștepta la o înrăutățire a condițiilor și, implicit, la diminuarea producției”, a declarat Slusari.

Aceeași opinie este împărtășită și de agricultorul Nicolae Sprînceanu, care cultivă aproximativ 450 de hectare de floarea-soarelui în satul Hârtopul Mic. Fermierul spune că, deocamdată, culturile se prezintă foarte bine.

„Floarea-soarelui arată foarte bine. Din ce se vede acum, putem spera la aproximativ trei tone la hectar. Dar dacă vor veni temperaturi de 40 de grade, producția poate scădea considerabil. Floarea este deja înflorită, însă dacă va fi prea cald, polenizarea nu se va produce corespunzător și există riscul unor pierderi importante.”

Conform datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în acest an sunt cultivate aproximativ 390.000 de hectare cu floarea-soarelui, iar autoritățile estimează o producție medie de 1,9 tone la hectar, ceea ce ar însemna o recoltă totală de circa 762.000 de tone. Cele mai întinse suprafețe cultivate se află în UTA Găgăuzia, urmată de raioanele Florești, Căușeni, Cahul, Soroca și Râșcani.