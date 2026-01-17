VIDEO: Premierul României a fost salvat de furia protestatarilor din Botoșani de SPP. A fugit pe ușa din spate a primăriei

Premierul Ilie Bolojan a avut o zi grea la Botoșani. Fusese huiduit și la Iași, unde s-a întâlnit cu autoritățile locale, însă n-a scăpat de admonestări nici la Primăria Botoșani. În ultimă instanță, pentru a-i evita pe protestatarii care au pichetat primăria, SPP-ul a recurs la o metodă extremă. L-a scos pe premierul României prin spatele instituției.

Oamenii sunt foarte nemulțumiți de măsurile fiscale și reducerile bugetare anunțate de Guvern, iar „premierul austerității” este întâmpinat cu reproșuri și fluierături oriunde unde merge.

În jurul orei 11:00, Serviciul de Protecție și Pază (SPP) a apelat la o stratagemă pentru a-l feri pe premierul Bolojan de furia oamenilor nemulțumiți. Astfel, a fost pus la cale un scenariu în urma căruia Bolojan să fie ferit de „probleme”.

Valeriu Iftime, și directorul general ADR, Vasile Asandei, au ieșit prin față. Bolojan prin spate

Astfel, președintele Consiliului Județean, Valeriu Iftime, și directorul general ADR, Vasile Asandei, au ieșit prin fața instituției, moment în care oamenii strânși acolo au intensificat huiduielile.

Protestatarii erau cu ochii pe Valeriu Iftime, numai că – în tot acest timp – premierul Ilie Bolojan a fost scos de forțele de ordine prin spatele clădirii.

Au trecut câteva minute, iar botoșănenii revoltați au realizat ce s-a întâmplat și au fugit în parcul din spatele Primăriei, în speranța că îl vor mai prinde pe premier și-și vor exprima nemulțumirea față de măsurile de austeritate luate de acesta.

Dar Ilie Bolojan plecase, astfel că protestatarii s-au mai certat doar cu SPP-iștii și forțele de ordine.

10% din administrația locală și centrală dispare

Proiectul de lege al guvernului Bolojan ce implică tăierea a 10% din fondul de salarii din administrația locală și centrală va genera un val de concedieri în primării, chiar de la începutul anului.

Guvernul urmează să-și asume răspunderea săptămâna viitoare pe proiectul de lege, ce presupune tăierea a 10% din fondul de salarii din administrația centrală și locală. Angajații din primării sunt cei care vor duce greul acestei inițiative. Mulți dintre primari deja și-au dat demisia.