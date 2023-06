VIDEO. Presa rusă: Kirilo Budanov, șeful serviciilor de informații militare al Ucrainei, ar fi fost grav rănit într-un atac cu rachete

Șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei, Kirilo Budanov, ar fi fost rănit în timpul unui atac cu rachete rusești asupra sediului Direcției Principale de Informații din Kiev și se află acum într-un spital Bundeswehr din Berlin, relatează Ria Novosti și Hotnews.

Agenția de presă susține că o rachetă rusească ar fi nimerit aproape de biroul lui Budanov. Acesta ar fi fost scos de sub dărâmături și ar fi fost dus inițial în Polonia, iar ulterior a fost transportat într-un spital din Germania. Informația nu a fost confirmată de autoritățile de la Kiev.

„Conform informațiilor primite de forțele de securitate ruse din surse din Direcția Principală de Informații a Ucrainei, Kirilo Budanov a fost rănit în timpul unei lovituri rusești, în dimineața zilei de 29 mai, asupra clădirii Direcției Principale de Informații situată pe insula Rybalskyi din Kiev. O rachetă rusă a ajuns în biroul vecin al biroului lui Budanov”, a spus un angajat al agențiilor rusești de aplicare a legii, citând surse din Direcția Principală de Informații, pentru RIA Nosvosti.

Șeful spionajului militar al Ucrainei, Kiril Budanov, a apărut, într-un clip video, publicat în data de 11 iunie, în care tace timp de aproape 30 de secunde. La final, video-ul este însoțit de textul: Planurile iubesc liniștea.

A 30-second video of Military Intelligence Head Budanov staring you down accompanied by the caption – “Plans love silence.” pic.twitter.com/GLuQxP2veZ

