VIDEO. Primele imagini cu blindate americane Stryker folosite pe front de ucraineni: Rușii și-au „cenzurat” propria lovitură cu o dronă Lancet

Forțele armate ale Rusiei au distribuit o înregistrare video care pare să arate prima folosire în condiții de luptă pe front a blindatelor Stryker primite de ucraineni de la armata americană, scrie Hotnews.

Rușii au distribuit o filmare în care arată cum au lovit cu o dronă kamikaze Lancet ceea ce pare a fi un transportor blindat Stryker despre care se crede că a fost folosit de Brigada 82 de Trupe Aeropurtate a armatei ucrainene.

Video of a Russian Lancet loitering munition strike on what looks like a Stryker vehicle (unclear how much damage was caused), presumably operated by Ukraine’s 82nd Air Assault Brigade. I think this is the 1st footage of a Ukrainian Stryker in combat.https://t.co/Es4ecrygNP pic.twitter.com/lX6yIs96rM

— Rob Lee (@RALee85) August 15, 2023