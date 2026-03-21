VIDEO: Prins beat la volan, dar conduce în continuare. Un fost procuror, filmat la Bălți

Deși a fost prins băut la volan acum mai bine de două luni, Ion Crișciuc, fost procuror din Glodeni, continuă să conducă. În imaginile video surprinse în parcarea unui supermarket din Bălți, acesta este filmat în timp ce urcă în propria mașină și pornește la drum, deși permisul său moldovenesc a fost anulat încă din 2018.

Jurnaliștii nordinfo au luat legătura cu procurorul de caz, Corneliu Bratunov, care a declarat că vehiculul a fost ridicat de Poliție, nu și permisul de conducere, iar demersul către instanță pentru aplicarea măsurii preventive de ridicare provizorie a permisului nu a fost depusă. Asta deși, pe 13 ianuarie curent, în satul Sadovoe, municipiul Bălți, fostul procuror din Glodeni a fost oprit pentru că a condus haotic și a refuzat testarea alcoolscopică, inclusiv recoltarea de sânge la Spitalul Clinic Bălți.

Atunci, Crișciuc a ignorat solicitările Poliției și a încercat să intimideze jurnaliștii să nu publice incidentul.

„Codul de procedură penală, articolul 182, prevede că permisul de conducere se ridică imediat la fața locului de către organul de constatare, după care procurorul în trei zile se adresează în instanță pentru ridicarea acestui permis, ceea ce nu a fost făcut. A fost ridicat doar mijlocul de transport. Domnul Crișciuc a fost înlăturat de la conducerea mijlocului de transport, însă permisul de conducere de către colaboratorii de poliție nu a fost ridicat. La noi materialele au parvenit peste o săptămână fără careva acte ridicate. Repet, demersul către instanța de judecată, conform legii, se depune imperativ în trei zile după ridicarea permisului de către organul de constatare. Adică, trebuia să fie ridicat în ziua constatării faptei. Eu nu sunt organ de constatare”, a declarat Corneliu Bratunov, procuror în cadrul Procuraturii Generale.

Mai mult ca atât, Crișciuc nu ar deține vreun permis de conducere valabil în Republica Moldova. Autoritățile i-au cerut în repetate rânduri să prezinte documentele care i-ar permite să conducă, însă fără succes.

„Persoana în cauză nu are permis de conducere eliberat de autoritățile din Republica Moldova. Cel mai probabil se folosește de permis străin. Noi i-am solicitat și în februarie, și în martie, prezentarea dumnealui cu documentele ce îi acordă dreptul să conducă. […] El a avut permis de conducere moldovenesc, dar acesta a fost nimicit/anulat în iulie 2018. De la dânsul s-a solicitat, inclusiv în scris, să prezinte documentele pe care le are, adică permisul de conducere de la altă țară, dacă îl are. Până când nu va fi prezentat fizic acest document, nu pot fi întreprinse acțiuni pentru ridicarea provizorie a permisului. Procurorul se poate adresa instanței doar după ce are documentul în mână. […] Potrivit datelor oficiale de la ASP, el nu are permis valabil moldovenesc.

Ion Crișciuc, la faza de urmărire penală, fiindu-i înaintată învinuirea, nu a dat careva declarații. Nu am careva răspunsuri dacă are sau nu permis de conducere. Dacă are permis de conducere valabil al altui stat – da, are voie să conducă. Eu nu l-am văzut fizic. Nu este nici un document confirmativ că el are permis de conducere”, a mai spus Corneliu Bratunov.

Jurnaliștii au încercat să discute cu Ion Crișciuc pentru a afla de ce continuă să conducă mijloace de transport, dar acesta avea telefonul deconectat.