Costiuc: „Cum se numește partidul? Acțiune și Solidaritate, dar solidaritate la bani n-avem”

Liderul PPDA, Vasile Costiuc, a criticat partidul de guvernare PAS, spunând că numele „Acțiune și Solidaritate” nu reflectă „solidaritate la bani”. Asta după ce parlamentarul i-a sugerat deputatei Victoria Belous ca PAS să renunțe la alocațiile de stat, în contextul reducerilor de cheltuieli anunțate anterior de premierul Alexandru Munteanu. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Realitatea.

„Cum se numește partidul? Acțiune și Solidaritate – dar solidaritate la bani nu avem. Bani pentru PAS, 30 de milioane avem, pentru Centru 20 milioane avem, dar pentru restul – austeritate”, a spus Costiuc.

În replică, Victoria Belous a spus că echipa PAS „va examina la rece și acțiune bune, nu populiste.”

„Bani care se dau unui partid, se dau ca să nu se vândă”, a mai adăugat deputata.

Anterior, au avut loc replici în direct între liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, și deputata PAS, Victoria Belous, în contextul reducerilor de cheltuieli anunțate anterior de premierul Alexandru Munteanu. „Renunțați la 30 de milioane, pentru că e austeritate, e criză”, a declarat Costiuc. Răspunsul deputatei nu a întârziat să apară: „Dumneavoastră bani în partid lăsați?”, a spus aceasta

Potrivit CEC, PAS va ridica, în acest an, alocații de stat de aproximativ 29,3 milioane de lei.

Premierul Alexandru Munteanu a anunțat anterior că a solicitat autorităților și instituțiilor bugetare să instituie un control strict al cheltuielilor și să revizuiască planurile de achiziții pentru anul 2026.