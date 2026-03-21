VIDEO: Tone de deșeuri pe malul râului Bâc. Ceban avertizează comercianții

În timp ce se desfășoară ampla acțiune de salubrizare în cadrul Campaniei de primăvară „Marea curățenie de primăvară”, primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de avertizare către persoanele care vând în zonă și nu respectă curățenia în zonele Calea Basarabiei și Varnița, unde, împreună cu o echipă de voluntari, au fost colectate tone de deșeuri de malurile râului Bâc.

Edilul a subliniat că situația este una inacceptabilă și că nu ar trebui să se repete anual.

„Înțelegem că situația este complicată, dar băieți, fiecare vând aici pe perimetrul. Aveți grijă de ceea ce se întâmplă în zona voastră, acolo unde veniți. De altfel o să trebuiască să întreprindem măsuri și să vă evacuăm de aici”, a declarat Ion Ceban.

Mesajul video publicat de primar transmite, potrivit acestuia, necesitatea respectării spațiului public și a protejării mediului în zonă.

„Și dacă totul nu vă este complicat, ținând cont de faptul că stați aici, dați și dumneavoastră o mână de ajutor, când este nevoie în acest sens. Și mobilizați-vă să facem împreună această operațiune. Către tot, inclusiv către pretură”, a adăugat acesta.