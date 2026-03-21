Moldova va găzdui, luni, a treia ediție a Conferinței de Securitate în regiunea Mării Negre: Agenda evenimentului

La Chișinău, pe 23 martie, va avea loc cea de-a treia ediție a Conferinței privind securitatea în regiunea Mării Negre, organizată sub egida Platformei Internaționale Crimeea. Evenimentul continuă dialogul lansat la București (2023) și ulterior la Sofia (2024), în contextul agresiunii Federației Ruse asupra Ucrainei, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE), într-un comunicat.

Conferința se va desfășura la Palatul Republicii și va reuni oficiali de rang înalt din Republica Moldova, Ucraina și statele partenere, precum și reprezentanți ai organizațiilor internaționale, ai mediului de afaceri, societății civile și mediului academic. Reuniunea este co-organizată de Ministerele Afacerilor Externe și de Apărare ale Republicii Moldova și Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene.

„În contextul impactului semnificativ pe care agresiunea armată a Federației Ruse împotriva Ucrainei îl are asupra situației de securitate din regiunea Mării Negre și a Mării Azov, discuțiile vor viza strategiile de securitate regională, libertatea navigației, impactul asupra infrastructurii critice, importanța cooperării regionale, lecțiile învățate, precum și formularea unor recomandări practice pentru consolidarea securității și rezilienței regionale”, precizează MAE.

Conceptul evenimentului poate fi accesat aici.

Agenda evenimentului este disponibilă aici.