Scrisoarea apărută pe rețele nu e biletul de adio lăsat de Ludmila Vartic în ziua decesului. IGP: „Aceasta a fost adusă de soț, bănuit în dosar. Ambele sunt anexate la dosar”

Inspectoratul General al Poliției (IGP) a venit cu detalii suplimentare pe presupusa scrisoare de adio atribuită Ludmilei Vartic, apărută în spațiul public. Autoritățile precizează că documentul nu este biletul lăsat în ziua decesului, fiind vorba despre două acte distincte, ambele incluse în dosarul penal.

„Scrisoarea respectivă a fost prezentată Poliției de către soțul victimei, care, la acest moment, are statut de bănuit în cadrul cauzei penale.

Totodată, precizăm că aceasta nu este scrisoarea de adio lăsată de victimă în ziua decesului, fiind vorba despre două materiale diferite.

Ambele documente – atât cel apărut în spațiul public, cât și cel identificat în ziua decesului – fac parte din materialele dosarului. În acest sens, a fost dispusă efectuarea expertizelor de specialitate, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor circumstanțelor relevante.

Poliția și Procuratura desfășoară toate acțiunile necesare, în strictă conformitate cu prevederile legale, pentru elucidarea completă a cazului și stabilirea tuturor circumstanțelor care au condus la producerea acestei tragedii”, precizează oamenii legii.

Ludmila Vartic și-a pierdut viața în dimineața de 3 martie, după ce s-ar fi aruncat în gol de la etajul superior al unui bloc de locuințe din Chișinău. Tragedia s-a produs în jurul orei 07:00, pe strada Calea Orheiului, din sectorul Rîșcani al capitalei.