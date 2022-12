VIDEO. Propaganda Kremlinului încearcă să îi sperie pe europeni de Crăciun: Frigul, bezna și hamsterul din supă

Moscova profită de sărbătorile de la sfârşitul anului pentru a difuza din nou un mesaj de propagandă antieuropean, printr-o publicitate difuzată de postul Russia Today (RT), potrivit căreia europenii au petrecut anul 2021 în abundenţă, în 2022 au făcut sărbătorile în beznă, iar în 2023 vor fi constrânşi să-şi mănânce animalele de companie, relatează BFMTV, relatează Hotnews.

Acest clip promoţional, difuzat pentru prima oară în UE de către jurnalistul Francis Scarr de la BBC Monitoring, se doreşte un avertisment adresat cetăţenilor europeni în privinţa consecinţelor energetice ale susţinerii Ucrainei de către Europa, în contextul în care războiul rus lansat de Kremlin durează de zece luni.

The Kremlin dump „Russia Today” congratulated the Europeans on the „Russophobic Christmas”, talking about how Europe „freezes” without electricity, receiving electricity with the help of a hamster in a wheel… pic.twitter.com/Jz3rGi4i6H

— Віктор Станіславович (@ViktorSZ1962) December 25, 2022